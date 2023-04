Tragedia nel messinese: esplode bombola del gas in abitazione a Tortorici, 5 feriti

Grave incidente nella tarda serata di ieri in un’abitazione a Tortorici, in provincia di Messina: una bombola di gas è esplosa provocando 5 feriti.

Sarebbero gravi le condizioni di una donna e di suo figlio di 12 anni, trasportati in elisoccorso a Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra congiunta. Per loro, ricoverati a Sant’Agata di Militello, si sta valutando comunque il trasferimento in elisoccorso in un altro ospedale.

In seguito alla violenta esplosione, udita a centinaia di metri di distanza, sono intervenuti i vigili del fuoco.