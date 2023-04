Meteo: oggi alta pressione e tempo stabile, ma non durerà. Nei prossimi giorni tanto maltempo!

L’alta pressione torna ad interessare la nostra penisola nella giornata odierna. Dopo diversi giorni di instabilità, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ecco tornare dunque il bel tempo.

Oggi, Martedì 11 Aprile, avremo condizioni generalmente stabili con cieli in gran parte soleggiati al Centro-Sud. Una maggiore nuvolosità invece sarà presente sul Settentrione, risultando anche compatta, specie sulla Pianura Padana centro-orientale e fra Liguria ed Emilia. Nuvoloso anche su Toscana e a tratti su Umbria e Marche. Non sono previste però precipitazioni degne di nota.

Le temperature saranno in aumento e toccheranno i 18-20 gradi al Centro-Nord; qualche grado in meno al Sud, in particolare sul versante Adriatico, dove comunque il clima sarà più mite rispetto ai giorni scorsi.

L’alta pressione però non durerà a lungo: nuove fasi perturbate infatti caratterizzeranno il tempo dei prossimi giorni, in particolare un peggioramento è previsto nella giornata di Giovedì a cominciare dal Nord Italia e poi nel week end sarà nuovamente il Centro-Sud a fare i conti con piogge e temporali anche forti.

Vi aggiorneremo naturalmente nei prossimi giorni con maggiori dettagli.