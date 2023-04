Meteo: pausa troppo breve, piogge e forti temporali in arrivo!

Tutto d’un tratto è tornata la Primavera con tempo stabile e temperature in netta ripresa dopo l’ondata di freddo di Pasqua. Anche domani il tempo sarà stabile e molto più mite, tanto che potremo sfiorare i 22-23°C su diverse località del centro e del sud. Addirittura sulle isole maggiori potremo sfiorare i 25-26°C!

Ma sarà solo una toccata e fuga della mitezza e della stabilità! Una nuova estesa depressione nord-atlantica è in costante movimento verso l’Italia, prossimo suo obiettivo tra mercoledì sera, giovedì e venerdì. I primi temporali raggiungeranno il Nordovest entro mercoledì sera: non escludiamo locali nubifragi e grandinate su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione verso la Lombardia.

Il maltempo entrerà nel vivo nella giornata di giovedì su tutto il nord e il centro Italia. Intensi temporali potrebbero attraversare il Settentrione, dando luogo a rovesci e locali forti grandinate. Le precipitazioni più abbondanti scenderanno sulle pedemontane tra Lombardia e Friuli, oltre che sull’arco alpino. La neve, inoltre, arriverà fin sui 1100 metri di altitudine.

Nel frattempo piogge e temporali attraverseranno anche il centro Italia, mentre resisteranno le ultime note stabili e molto miti al sud. Ma venerdì l’aria mite sarà definitivamente spazzata via: le piogge arriveranno anche sul Meridione, anche in modo intenso su Campania, Puglia, Calabria settentrionale e Basilicata. Le temperature scenderanno su tutto lo Stivale e si aprirà, dunque, un nuovo periodo di sotto media.