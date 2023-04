Violenta eruzione del vulcano Shiveluch in Russia: villaggi completamente ricoperti di cenere! [VIDEO]

Una intensa eruzione del vulcano Shiveluch, nella penisola della Kamchatka, in Russia, è in corso dalle prime ore di oggi. Dall’area sommitale del vulcano si è innalzata una imponente colonna di cenere, alta oltre 10 km, che ha portato all’interruzione del traffico aereo.

Lo riferisce il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (Kvert) che ha emesso un codice rosso Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) dove si osserva che in qualsiasi momento potrebbero verificarsi emissioni di cenere alte fino a 15 chilometri. La nube generata dall’eruzione, dalle dimensioni di 400 chilometri per 270, si è spostata verso sudovest, spiega il Geophysical Survey dell’Accademia delle scienze russa, e continua ad estendersi.

Le autorità locali – comunica il capo della regione municipale di Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko – hanno chiuso le scuole e ordinato ai residenti nei villaggi vicini di restare in casa. In questi minuti arrivano già immagini e video di diversi villaggi nei dintorni del vulcano completamente ricoperti da uno spesso strato di cenere.

Ecco la situazione a Klyuchi, una cittadina situata a circa 50 km dal vulcano, dove la ricaduta di cenere è già stata definita come la peggiore degli ultimi 60 anni.

According to the Russian Ministry of Emergency Situations, the ash cloud from the Shiveluch volcano eruption has spread over 500 km.

Ashfall in the village of Klyuchi (50 km from the volcano) is the worst recorded in the last 60 years: 8.5 cm of ash so far.

