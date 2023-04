Devastanti grandinate in Arabia Saudita, video e foto

Una severa ondata di maltempo si è abbattuta negli ultimi giorni in Arabia Saudita, provocando piogge torrenziali e temporali di forte intensità.

Particolarmente colpita la regione di Al-Jawf , dove le precipitazioni sono state abbondanti e si sono verificate anche ingenti grandinate. La Direzione Generale della Protezione Civile ha avvertito la popolazione di essere attenta e cauta per il rischio di inondazioni improvvise, mentre i residenti della regione sono stati invitati a non lasciare le loro case se non per emergenza.

Impressionanti le immagini della grandinata, che ha causato anche diversi danni, rompendo vetri e parabrezza di automobili. I chicchi di grandine hanno raggiunto infatti anche i 4-6 centimetri di grandezza.