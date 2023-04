Meteo week-end: ancora MALTEMPO, altro freddo in vista!

Aprile si sta confermando un mese molto dinamico, sulla scia di un Marzo pazzerello che ha visto un deciso cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa. Da questa modifica dell’assetto circolatorio è venuta fuori una serie di perturbazioni nord-atlantiche che hanno riportato condizioni di maltempo su tante nostre regioni a più riprese, sebbene il nord non ha beneficiato in modo rilevante di queste piogge.

Ora è tornato il Sole assieme alla mitezza, ma come già avevamo accennato qui ci sarà un nuovo repentino cambio del tempo su tutta Italia. Da stasera si affacceranno i primi temporali sul Nordovest, legati ad una perturbazione molto ampia in discesa dal nord Atlantico. Questa perturbazione porterà maltempo tra giovedì e venerdì su buona parte d’Italia, oltre che un graduale calo termico.

Questa depressione, tuttavia, farà da apripista ad un’altra perturbazione proveniente da nord-ovest. Il secondo peggioramento ravvicinato è atteso tra sabato e domenica e andrà a coinvolgere in modo più diretto le regioni centro-meridionali. Il nord, al momento, parrebbe fuori dalle precipitazioni più importanti, ma non escludiamo ulteriori cambiamenti in tal senso.

Questa serie di perturbazioni terrà ben lontane le correnti tiepide sub-tropicali, pertanto avremo un costante calo termico che riporterà tutta Italia sotto temperature più fredde del normale. Non sarà un freddo paragonabile a quello del week-end di di Pasqua, ma certamente non passerà inosservato soprattutto in presenza di piogge e temporali.