Meteo: la prossima settimana promette tanti temporali!

Tempo incerto nel week-end, in particolare al sud grazie all’arrivo di un’altra perturbazione nord-atlantica, come chiarito in questo articolo. Ma che meteo ci aspetta la prossima settimana?

Tra le varie tendenze in giro sul web, non mancano anche quelle su presunte ondate di caldo precoci. Ma questa tendenza è attualmente da scartare, in quanto almeno fino al 20 Aprile sarà pressoché impossibile rivedere l’anticiclone africano dalle nostre parti o quantomeno a ridosso del Mediterraneo.

Saranno le correnti più fredde da nord ad avere la meglio e addirittura ad isolarsi nel Mediterraneo. La prossima settimana, soprattutto nel periodo tra lunedì e giovedì, rischia di rivelarsi molto instabile, con rovesci e temporali frequenti specie nelle ore pomeridiane e serali. Insomma si farà sentire l’avanzata stagionale, col Sole sempre più alto e potente, in grado di riscaldare i suoli con più convinzione. La presenza di aria più fredda in quota avrà un ruolo fondamentale per innescare contrasti notevoli e di conseguenza rovesci e temporali.

I settori interni, collinari e montuosi da nord a sud saranno facile preda di questi fenomeni, mentre avremo più variabilità sulle coste. Il tutto si svolgerà con temperature leggermente sotto le medie del periodo, quindi possiamo affermare che non avremo temperature alte o simil-estive. In presenza di temporali e piogge la temperatura potrebbe scendere fino a 11-12°C, mentre in presenza del Sole sarà più facile raggiungere valori di 16-18°C.