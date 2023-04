Meteo: week-end col MALTEMPO su tante regioni

Non ci saranno pause: una nuova perturbazione nord-atlantica sta per irrompere nel Mediterraneo dove darĂ vita a una depressione colma di piogge e temporali. Il maltempo tornerĂ proprio nel week-end, con un preciso obiettivo: centro e sud Italia.

La bassa pressione si svilupperà nel mar Tirreno e già sabato porterà piogge e rovesci su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Probabile la formazione di temporali intensi su basso Lazio, Campania e Calabria settentrionale, in estensione a Basilicata, Puglia settentrionale, Molise e zone interne dell’Abruzzo. Isolati temporali probabili anche su Piemonte occidentale e Valle d’Aosta.

Domenica il maltempo raggiungerà l’apice dell’estensione: la depressione coinvolgerà gran parte del sud e del medio-basso Adriatico, dove regalerà piogge diffuse e locali acquazzoni. Andrà meglio sul nord Italia e il medio-alto Tirreno dove avremo tempo più stabile.

TornerĂ anche la neve in Appennino, generalmente oltre i 1400-1500 metri di quota.

Ma il maltempo legato a questa depressione non termina certo qui! Ad inizio settimana avremo ancora piogge su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico, segno che la bassa pressione resterà quasi del tutto ferma nel mar Ionio. In effetti la sacca fredda, in cui sarà racchiusa la depressione, resterà isolata nel Mediterraneo e questo comporterà un prolungamento dell’ondata di maltempo.