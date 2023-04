Meteo: ancora instabilità e tanti temporali oggi al Centro-Sud

Una circolazione depressionaria persiste sulle nostre regioni centro-meridionali e determina anche in questo avvio di settimana un tempo inaffidabile, con piogge e temporali diffusi. Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio per oggi.

Al Nord il tempo sarà stabile in quanto non avremo l’influenza diretta del vortice depressionario posizionato più a sud. La giornata trascorrerà dunque all’insegna del bel tempo con cieli in genere sereni o poco nuvolosi al Nord-Ovest, mentre una maggiore nuvolosità sarà presente sul Nord-Est. Da segnalare solo qualche isolato rovescio pomeridiano a ridosso dei rilievi.

Al Centro cieli molto nuvolosi o coperti con instabilità su Marche, Abruzzo (qui più intensa), Lazio. Schiarite anche ampie su Toscana e Sardegna, ma con nuvolosità anche compatta in arrivo sulla Toscana dal pomeriggio. Locali rovesci o temporali pomeridiani su Sardegna sud-orientale.

Al Sud tempo che sarà molto instabile con possibilità di piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più marcati, anche a carattere temporalesco, sulle aree ioniche. Alto rischio di grandinate su queste zone.

Le temperature non subiranno variazioni significative. Ancora valori piuttosto freschi e leggermente al di sotto delle medie sulle regioni centro-meridionali, complici anche le condizioni di instabilità atmosferica.