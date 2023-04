Meteo: temporali, piogge e grandine tra mercoledì e giovedì, ecco dove

L’instabilità continua ad avvolgere centro e sud, specie i settori adriatici dove anche quest’oggi sono caduti tra i 10 e i 40 mm di pioggia. Ai margini invece il nord, ma anche qui il tempo è destinato a peggiorare in settimana!

Tra mercoledì e giovedì l’instabilità tenderà a migrare lentamente verso nord, lasciando il sud sotto condizioni via via più stabili. Ma il cambiamento sarà graduale! Martedì, infatti, avremo ancora tanti rovesci e temporali sparsi nei settori interni del centro e del sud, specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania. Qualche fenomeno sulle Alpi, ma nulla di eccezionale.

Da mercoledì ecco che subentrerà aria più fresca e instabile anche al nord Italia: rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera, investiranno gran parte del settentrione, specie i settori occidentali. Non escludiamo l’arrivo di locali grandinate. Nel frattempo però non mancheranno fenomeni anche per il centro-sud: saranno più radi rispetto ai giorni precedenti e coinvolgeranno principalmente i settori interni. Torneranno sprazzi di Sole sulle coste.

La giornata di giovedì vedrà un’ulteriore disparità tra nord e sud: sul Settentrione avremo tanti rovesci e temporali, con locali grandinate e nubifragi, mentre al sud i fenomeni diventeranno sempre più rari. Nel frattempo le temperature aumenteranno su tutto il centro-sud.