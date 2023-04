Meteo: prime ipotesi di CALDO fuori stagione?

Arrivano aggiornamenti clamorosi dai centri di calcolo sul finale di Aprile. Il lungo periodo instabile e più freddo del normale potrebbe far posto ad un finale del mese decisamente opposto ed estremo. Quella che vi andremo a descrivere è solo una tendenza a lungo termine, ragion per cui da prendere con le pinze essendo soggetta a variazioni anche significative.

Il modello americano GFS propone l’arrivo della prima vera ondata di caldo fuori stagione negli ultimi giorni di Aprile, più precisamente dal 27 Aprile in poi. Un affondo fresco nord-atlantico potrebbe irrompere tra Atlantico centro-orientale e penisola iberica, scatenando una risalita calda sub-tropicale degna dei trimestre estivo!

La mappa delle temperature a 1500 metri previste il 28 Aprile, prodotta dal modello americano GFS (a corredo dell’articolo), mostra temperature clamorose di circa 20°C, che corrisponderebbero alle prime temperature superiori ai 30°C in pianura.

Insomma i primi caldi estivi potrebbero palesarsi parecchio in anticipo sulla tabella di marcia, in totale controtendenza col resto del mese di Aprile che, nei fatti, si è rivelato più freddo del normale e molto instabile.

Una tendenza non proprio impossibile, considerando che anche la media degli scenari di GFS (attualmente la previsione più probabile), mostra la possibilità di un’avvezione calda in Italia: