Enorme frana al confine fra Pakistan e Afghanistan: 3 morti e diversi feriti

Una frana di enormi dimensioni si è verificata nei giorni scorsi in Pakistan, al confine con l’Afghanistan. La frana ha colpito il valico di frontiera di Torkham, il punto di transito più trafficato e importante per il commercio tra i due paesi.

Decine di camion sono stati letteralmente seppelliti. Secondo fonti locali il bilancio è di almeno 3 vittime e 8 feriti. Diverse persone sono state messe in salvo. I funzionari hanno riferito che la frana è stata innescata da un fulmine e dalle piogge torrenziali.

I volontari si sono uniti alla ricerca dei sopravvissuti, mentre le autorità hanno inviato macchinari pesanti per rimuovere gli ostacoli. Il valico di frontiera di Torkham è una via commerciale fondamentale tra il Pakistan e l’Afghanistan e un luogo in cui le frane bloccano spesso le autostrade, soprattutto nelle zone montuose. È anche un’importante via commerciale tra il Pakistan e altri Stati dell’Asia centrale.

Pakistan Army & FC troops are at rescue and relief work in aid of civilian administration at the #Torkham border. #Pakistan army is at the forefront of rescue and relief operations.

Locals lauded the timely action of govt relief teams and hailed Pakistan Army troops. pic.twitter.com/wIM1m7XFyB

— Pak Afghan Affairs (@Pak_AfgAffairs) April 18, 2023