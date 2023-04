Fulmine si abbatte su casa nel lecchese: tetto in fiamme e uomo portato in salvo

Primi temporali di stagione nella serata di ieri al Nord Italia. Un fulmine si è abbattuto sul tetto di una casa a Valgreghentino, località collinare del lecchese. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, quando si stava appunto abbattendo un forte acquazzone con tuoni e lampi.

Il fulmine ha innescato un pericoloso incendio sulla copertura della casa. Le fiamme però sono state domate e non vi sono state gravi conseguenze.

L’unico residente, un uomo di 56 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione. Ingente la mobilitazione: oltre al personale sanitario sull’ambulanza a Valgreghentino si sono precipitate diverse squadre di Vigili del fuoco c almeno quattro mezzi tra i quali autopompa, autobotte e autoscala da Lecco e ima autopompa anche dal distaccamento volontario di Valmadrera.