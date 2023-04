Meteo oggi: tanti temporali in arrivo anche al Nord, attenzione ai fenomeni intensi dal pomeriggio

L’alta pressione fatica a imporsi sul bacino del Mediterraneo e anche oggi sarà una giornata all’insegna dell‘instabilità, che ha ormai spostato il suo baricentro più verso le regioni centro-settentrionali. L’approssimarsi di una goccia fredda dall’Europa centrale determinerà infatti piogge e temporali diffusi soprattutto al Nord nel corso delle prossime ore.

Già nella mattinata avremo piogge e rovesci sparsi, in particolar modo su Lombardia, Liguria, Emilia, Triveneto (spezie aree alpine/prealpine). Poi fra pomeriggio e serata il tempo tenderà a instabilizzarsi ulteriormente e si formeranno temporali, che potranno assumere anche forte intensità: le aree più colpite saranno Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, con l’area compresa fra Piemonte centro-settentrionale e Ovest Lombardia quella più a rischio fenomeni intensi. Non mancheranno rovesci sparsi anche sui restanti settori.

Così come non mancherà l’instabilità nemmeno al Centro-Sud, seppure meno intensa e diffusa rispetto al Nord. Addensamenti nuvolosi e acquazzoni agiranno lungo le zone interne appenniniche fra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. I fenomeni tenderanno a rimanere confinati alle aree interne senza sconfinare lungo le coste, tranne che in Puglia, dove dei rovesci potranno bagnare anche la costa adriatica.