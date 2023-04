Meteo: violenti TEMPORALI in atto, anche domani non si scherza

Come ampiamente previsto il maltempo sta colpendo le regioni del nord, in particolare la Val Padana tra Emilia e Lombardia. Fortemente colpita l’area tra milanese, cremonese, bergamasco dove si registrano violenti temporali semi-stazionari, che stanno rilasciando al suolo grandi quantità di grandine, oltre che forti nubifragi. Gli accumuli sono molto variabili, ma localmente sono presenti accumuli superiori ai 70-80 mm in Lombardia.

Tutti questi temporali sono frutto del transito di un nucleo freddo dall’est Europa, in movimento verso l’Europa occidentale. Il fronte temporalesco ha investito il nord e proseguirà in questa sua azione anche domani!

Ci aspettiamo ancora rovesci e temporali intensi sul nord Italia, specie alto Piemonte, Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia, zone interne della Liguria. I fenomeni saranno più presenti e più intensi tra pomeriggio e sera di venerdì. Temporali sparsi anche nelle zone interne del centro Italia venerdì pomeriggio, mentre al sud avremo tempo un po’ più stabile. Qualche fenomeno solo all’estremo sud, tra Sicilia e Calabria.