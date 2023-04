Meteo: dopo il ponte del 25 Aprile arriva davvero il caldo?

Siamo da poco entrati nell’ultima decade di Aprile, quella che solitamente ci mostra le prime avvezioni calde di una certa rilevanza, degne della tarda Primavera. Ma sarà così anche quest’anno? Pare proprio di si, ma non nascondiamo che le incertezze a riguardo sono ancora parecchie.

La possibilità che arrivi l’anticiclone nel finale di Aprile è piuttosto alta, ma i dubbi riguardano principalmente l’intensità di questa avvezione calda e quindi quanto effettivamente potranno crescere le temperature.

Secondo le ultime emissioni modellistiche avremo clima mite o a tratti molto mite da nord a sud a partire dal 27 Aprile, con apice del “caldo” proprio tra 28 e 29 Aprile. Ma per il momento non si intravedono i 30°C ed oltre tanto sbandierati sul web! Le temperature massime si aggireranno attorno ai 22-25°C su tante località italiane, mentre qualche picco di 25-27°C potrebbe palesarsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Piemonte. Molto difficile che si possa andare oltre questa soglia.

Ma quanto durerà ? Pare che l’anticiclone africano, alla sua seconda apparizione mensile, potrebbe persistere solo qualche giorno in attesa di altri fronti perturbati atlantici. Dunque anche in questa occasione non si intravede un anticiclone troppo caldo, invadente e opprimente per giorni e giorni, ma l’esatto contrario! Impossibile, ad ora, stabilire quando effettivamente potrebbe tornare il maltempo.