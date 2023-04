Terremoto Catania: la scossa in diretta durante il Tg su Telecolor

Non ha provocato danni il terremoto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:06, davanti alla costa catanese (leggi qui l’articolo). La scossa però è stata avvertita distintamente in gran parte della Sicilia orientale e in particolar modo nella provincia di Catania, dove non poche persone hanno abbandonato di corsa le proprie abitazioni in preda allo spavento.

Il sisma, magnitudo 4.4 secondo le rilevazioni dell’INGV, ha fatto tremare gli edifici di Catania per diversi secondi, come testimoniano anche queste immagini. Sull’emittente siciliana Telecolor, mentre era in onda in il Tg “Sicilia 24”, sono stati ripresi gli attimi della scossa in diretta. La telecamera e l’intero studio hanno cominciato a tremare, ma – come si nota – il giornalista ha continuato con sangue freddo la conduzione del Tg pur consapevole che si stesse verificando una scossa di terremoto, di cui ha poi informato prontamente la gente in ascolto.