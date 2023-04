Turchia: tornado si abbatte a Kahramanmaras su tende e container dei sopravvissuti al terremoto, vittime e feriti

Non c’è pace per la Turchia dove nella giornata di ieri 20 Aprile una serie di forti temporali hanno colpito l’area di Kahramanmaras, nota per essere stata fra le zone più devastate dal terremoto.

Nella regione turca e in particolare nel distretto di Pazarcık si è abbattuto un tornado, che ha provocato danni e causato 2 morti e oltre 40 feriti. L’agenzia di stampa Demiroren (DHA) ha riferito che otto persone sono rimaste ferite in modo grave. La tromba d’aria, con le sue violente raffiche di vento, ha distrutto le tende e i container in cui erano temporaneamente alloggiati i sopravvissuti al terremoto. Danneggiati anche i tetti di alcuni edifici, alcuni dei quali sono caduti sulle tendopoli finendo a 200-300 metri di distanza. Caduti anche alberi e danneggiate diverse automobili.