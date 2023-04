Valanga sul Monviso: 4 persone coinvolte, non gravi

Una valanga si è abbattuta questa mattina sul Monviso, nel cuneese. Una notevole massa di neve si è staccata dalla parete nord della montagna, coinvolgendo un gruppo di 4 alpinisti.

Per fortuna non vi sono state conseguenze gravi. In tre sono finiti in ospedale leggermente feriti, un quarto completamente illeso.

L’operazione di soccorso è stata gestita dal Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dopo che, intorno alle 8.30, è stata lanciata la chiamata di emergenza da uno dei coinvolti.

La valanga si era staccata lungo il canalone Coolidge e aveva sepolto uno dei partecipanti alla gita, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri.