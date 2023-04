Grosso masso si stacca dalla montagna e cade sulla statale della Valle Aurina, il VIDEO

Poteva provocare gravi conseguenze quanto accaduto ieri in Valle Aurina, in provincia di Bolzano: un grosso masso è franato da una parete rocciosa finendo sulla strada statale sottostante.

Fortunatamente la grossa pietra non ha coinvolto alcun mezzo e persona, per tanto non vi sono stati feriti. Grande più o meno quanto un’auto, il macigno è precipitato per alcune centinaia di metri da un pendio, attraversando il parcheggio del centro sciistico di Monte Spicco, peraltro affollato di macchine perché la zona è ancora in funzione, terminando la propria corsa sulla carreggiata che, come detto, in quel momento era sgombra.

Gli unici danni che si sono registrati hanno riguardato il pilone di una cabinovia. I vigili del fuoco di Campo Tures hanno prontamente dato il via alle operazioni per rimuovere il masso.