Meteo: instabilità e temporali nelle prossime ore specie su regioni adriatiche!

Un nuovo veloce impulso instabile transiterà sull’Italia nel corso della giornata odierna, dopo quello altrettanto rapido di ieri.

Osservando le immagini satellitari, notiamo come un fronte di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sia già attivo sul Nord-Est, segnatamente su Veneto e basso Friuli. Nelle prossime ore questo muoverà gradualmente verso est, interessando ancora soprattutto il Veneto centro-meridionale e in parte la Romagna.

Inoltre fra la tarda mattinata e il pomeriggio, l’instabilità entrerà in gioco anche sul Centro-Sud: piogge e temporali si svilupperanno in particolare su Toscana settentrionale, Romagna, regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia centro-settentrionale, con fenomeni risulteranno localmente intensi, anche se di breve durata. Qualche pioggia o rovescio bagnerà anche il basso Tirreno, quindi Campania, Basilicata e Calabria tirreniche.

Altrove il tempo si manterrà in genere stabile, con ampie aperture soleggiate su Nord-Ovest e settori tirrenici centro-settentrionali e sulla Sicilia.

Le temperature saranno in genere stazionarie al Centro-Sud, in calo invece al Nord-Est, poi in serata anche su centrali adriatiche con l’irrompere di forti e freschi venti dai quadranti settentrionali.