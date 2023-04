Meteo: il CALDO ci prova, ma vediamo con quali risultati

L’anticiclone nord-africano tenterà una sortita offensiva verso il Mediterraneo e a quanto pare riuscirà nel suo intento di riavvolgere l’Italia. Tuttavia il cuore dell’anticiclone, quello più caldo e stabile, resterà confinato su Algeria, Marocco e Spagna! Sarà proprio sulla penisola iberica che potremo sfiorare temperature da piena estate, addirittura vicine ai 35°C!

In Italia l’anticiclone porterà senza dubbio tanta stabilità tra 27 e 29 Aprile, ma le temperature non saliranno in modo eccessivo! In verità solo in Sardegna potremo assaporare temperature simil-estive, localmente vicine ai 28-30°C nei settori interni. Ma la Sardegna fa eccezione proprio perché si troverà a ridosso della parte più calda dell’anticiclone. Sul resto d’Italia avremo temperature massime comprese tra i 20 e 25°C nei settori interni e attorno ai 18-20°C sulle coste.

Da notare le temperature un po’ più basse sulle coste: tutto normale considerando che i mari sono ancora parecchio freddi e influenzano le temperature costiere dell’Italia mantenendole più basse rispetto ai settori interni.

Venerdì e sabato saranno i due giorni più caldi da nord a sud, ma da domenica le condizioni meteo torneranno a cambiare a partire dal nord! Un nuovo fronte instabile raggiungerà l’Italia dove approfondirà una depressione estesa e intensa. Sarà proprio questa perturbazione a danneggiare il tempo nel pieno del ponte del 1° Maggio!