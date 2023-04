Meteo: importante guasto del tempo fra fine Aprile e inizio Maggio

Arrivano conferme su un nuovo peggioramento del tempo a cavallo fra fine Aprile e inizio Maggio. Le ultime elaborazioni modellistiche evidenziano come la fase anticiclonica dei prossimi giorni sia destinata a durare poco, ovvero fino a Venerdì/Sabato. A seguire, appunto da Domenica 30 Aprile, correnti più fresche e instabili di origine atlantica affluiranno sul bacino del Mediterraneo, avviando una fase di tempo fortemente instabile o perturbato.

Sebbene vi sia ancora un po’ di incertezza nella previsione (come è naturale che sia vista al distanza temporale), è molto probabile che il maltempo questa volta colpisca in pieno il Centro-Nord, più volte risparmiato dalle piogge negli ultimi mesi. Piogge e temporali potrebbero quindi tornare a interessare le regioni settentrionali, Nord-Ovest compreso, risultando localmente abbondanti. Questo in particolare fra 30 Aprile e 1 Maggio.

Molto probabile anche la formazione di una depressione che andrà a isolarsi (cut-off) proprio nei primissimi giorni di Maggio sull’area tirrenica e scivolerà gradualmente verso Sud. Precipitazioni diffuse e temporali anche di forte intensità si estenderanno così anche all’Italia centro-meridionale fra 1-2 Maggio.

Il tutto in un contesto termico piuttosto fresco, con temperature intorno alla media o leggermente al di sotto, soprattutto nei primi giorni di Maggio e sulle regioni centro-settentrionali.

