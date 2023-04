Meteo Protezione Civile 27 Aprile: stabile e temperature in aumento

Nella giornata di domani l’alta pressione in rinforzo determinerà condizioni di generale bel tempo sulla penisola, con temperature in lieve aumento.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 27 Aprile 2023

Precipitazioni: Â assenti o non rilevanti.

VisibilitĂ : nessun fenomeno significativo.

Temperature:Â minime al primo mattino in sensibile calo al Sud e in sensibile aumento al Nord; massime in aumento localmente sensibile.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Puglia meridionale.

Mari:Â localmente molto mosso lo Ionio settentrionale, con moto ondoso in graduale attenuazione.