Meteo: torna a imporsi l’alta pressione, tanto sole oggi sull’Italia

Dopo l’impulso instabile che nella giornata di ieri ha portato piogge e temporali sparsi, soprattutto su Nord-Est e regioni adriatiche, l’alta pressione torna a imporsi sulla penisola.

Oggi, Mercoledì 26 Aprile, avremo infatti condizioni meteo in deciso miglioramento con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più sarà presente all’estremo Sud, con residui rovesci possibili fra Salento, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale, ma in graduale miglioramento. Al pomeriggio qualche breve rovescio potrà interessare anche i rilievi del Triveneto, in particolare Friuli centro-settentrionale e settori montuosi del Veneto. Altrove, come detto, tempo stabile e tanto sole.

Le temperature saranno grosso modo stazionarie, lieve calo sui settori adriatici centro-meridionali dove soffieranno venti tesi di maestrale.