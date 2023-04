Storica ondata di caldo in Spagna: fra oggi e domani temperature prossime ai 40 gradi!

L’anticiclone africano sta già scaldando i motori e appare in gran salute. Lo si denota dall’ondata di caldo che sta colpendo in questi ultimi giorni la Spagna, portando temperature eccezionalmente elevate per il periodo. Potremmo dire folli!

L’aria calda in risalita da Marocco, Algeria, sta determinando una forte ondata di calore soprattutto sull’area meridionale della penisola iberica, ma è tutta la Spagna ad essere interessata dal fenomeno.

Le temperature risultano fino a 15 gradi al di sopra della media del periodo e in diverse località dell’Andalusia, la regione più colpita, sono già stati raggiunti ieri record storici di temperature per il mese di Aprile, quando in passato ci sono stati già frequenti assaggi d’estate, ma non di questa entità. Anche a Madrid la colonnina di mercurio ha toccato i 30 gradi. E fra oggi e domani l’ondata di caldo si intensificherà ancora, facendo registrare probabilmente nuovi record. Non è escluso che in alcune zone nel Sud del paese si possano sfiorare i 40 gradi.

Per un calo termico si dovrà attendere il week end, e soprattutto le giornate di Domenica e Lunedì, quando questa eccezionale ondata di calore si attenuerà, ma le temperature rimarranno comunque sopra le medie sulla Spagna meridionale.