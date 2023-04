Meteo: ancora alta pressione e clima mite oggi, prima del maltempo in arrivo dal week end

L’alta pressione sarà anche oggi protagonista sulla penisola garantendo condizioni di tempo stabile, prima di un peggioramento atmosferico che ci interesserà a partire dal week end (ve ne abbiamo parlato qui).

La giornata di Venerdì 28 Aprile trascorrerà dunque all’insegna della stabilità e dei cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi sul Centro-Sud. Una certa nuvolosità invece sarà presente sul Nord Italia, più compatta su Nord-Est e sui settori alpini/prealpini. Nubi in aumento nella seconda parte del giorno anche sulle regioni centrali tirreniche. Nuvolosità però che non darà luogo a precipitazioni, salvo qualche isolata precipitazione sui settori alpini più settentrionali.

Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento, raggiungendo i 22-23 gradi nelle ore centrali del giorno.

