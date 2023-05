Meteo: 1° Maggio con maltempo su tutta Italia, ecco dove pioverà di più

Maggio si apre come da premessa all’insegna del maltempo. Una circolazione depressionaria si mantiene attiva sull’area tirrenica determinando condizioni di tempo perturbato o instabile su gran parte della penisola.

Il maltempo si concentrerà soprattutto su Nord-Ovest e regioni tirreniche al mattino, per poi estendersi maggiormente anche alle zone adriatiche e al Nord-Est.

Come vediamo dalla mappa qui esposta, le precipitazioni risulteranno molto estese bagnando praticamente quasi tutta la penisola. I fenomeni potranno essere consistenti, con accumuli anche fra i 50-80 mm di pioggia nell’arco delle 24 ore (localmente maggiori), in particolare sul Piemonte occidentale, su Appennino tosco-emiliano, e poi al Centro-Sud soprattutto sui settori tirrenici fra Lazio, Campania, Calabria, su Abruzzo, Molise e Puglia garganica.

Le temperature saranno pressoché stazionarie o localmente in calo per via del maltempo. Ventilazione prevista a rotazione ciclonica, in genere debole o moderata.

Il maltempo non mollerà la presa neanche domani, 2 Maggio, quando piogge e temporali si abbatteranno soprattutto sul Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni spesso di forte intensità.