Allerta meteo: domani 3 Maggio scuole chiuse in diversi comuni della Sicilia (Messina)

In seguito all’ondata di maltempo abbattutasi oggi dalle prime ore del mattino sulla Sicilia orientale e in particolare sulla provincia di Messina con pesanti disagi, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni nella giornata di domani, Mercoledì 3 Maggio.

Le ordinanze comunali sono arrivate in seguito all’allerta arancione emanata per domani, questo nonostante la situazione meteo sia destinata a migliorare. La fase più intensa dell’ondata di maltempo era infatti prevista per oggi, quando forse sarebbe stato più opportuno chiudere scuole e apportare provvedimenti di sicurezza. Invece domani avremo gli ultimi piovaschi al mattino, in attenuazione nel corso della giornata, nulla a che vedere insomma con la situazione odierna.

In alcune zone però, visti i danni e le interruzioni di alcune strade, la chiusura delle scuole può essere pienamente giustificata.

Elenco comuni con scuole chiuse domani 3 Maggio: