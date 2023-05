Meteo oggi: forte maltempo su Nord-Est e Centro-Sud, rischio nubifragi e temporali intensi

Non si arresta l’ondata di maltempo sull’Italia, per la presenza di un vortice depressionario che si muove lentamente verso Sud e continua così a determinare condizioni di tempo instabile e perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali e al Nord-Est.

La giornata trascorrerà dunque con molte nubi e precipitazioni diffuse, anche a frequente carattere temporalesco al Centro-Sud. Le regioni più colpite saranno Sicilia, Calabria, Campania, Puglia settentrionale, Lazio, Abruzzo, dove sono attesi temporali di forte intensità con possibilità di grandinate. Piogge abbondanti continueranno a interessare l’Emilia Romagna centro-orientale e il basso Veneto, con rischio di criticità legate all’ingrossarsi dei corsi d’acqua (ricordiamo che è in vigore per oggi un’allerta arancione per gran parte dell’Emilia Romagna).

Altrove molte nubi e piogge o rovesci, ma fenomeni in genere meno intensi. Un miglioramento invece si avrà sul Nord-Ovest, con schiarite nel corso della giornata su Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Ovest Lombardia.