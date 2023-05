Pesante ondata di maltempo in Emilia Romagna, è ALLERTA ROSSA: fiumi in piena e frane

E’ stata estesa e rafforzata l’allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile per l’Emilia Romagna. Una allerta rossa (massimo livello) per criticità idraulica è stata lanciata a partire dalle 12.00 di oggi, martedì 2 maggio, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 3 maggio, sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Confermata l’allerta arancione in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

La situazione intanto peggiora di ora in ora, con le piogge che continuano a cadere incessanti su gran parte dell’Emilia Romagna centro-orientale. Frane, smottamenti, locali esondazioni, stanno colpendo soprattutto reggiano, bolognese, modenese ma anche le province di Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena.

Particolare attenzione, al momento, va ai torrenti Samoggia, all’Idice, al Quaderna, al Sillaro e al Lavino, dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia idrometrica 3. Per quanto riguarda le altre zone si stanno verificando innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 su Santerno, Senio, Lamone, Montone; della soglia 1 su Secchia, Panaro, Tresinaro. Si potranno inoltre verificare fenomeni franosi diffusi e di “ruscellamento” lungo i versanti.

Il maltempo sta creando disagi anche a Bologna città. Dalle 13.30 di oggi via Saffi è chiusa al traffico. Si sono verificati infatti allagamenti per l’esondazione, al momento sotterranea, del Torrente Ravone che ha sollevato l’asfalto in alcuni punti, mentre, come segnalano alcuni residenti, alcuni locali ai piani terra sono stati invasi dall’acqua.