Previsioni meteo: da Giovedì alta pressione e aumento delle temperature, quando durerà?

Maggio è partito all’insegna dell’instabilità e delle piogge grazie a una perturbazione che si è andata isolando proprio sul Mediterraneo centrale e quindi sulla nostra penisola.

Questa perturbazione fra domani e Giovedì si attenuerà e abbandonerà definitivamente l’Italia, con gli ultimi fenomeni residui al Sud proprio nella giornata di Giovedì. Si aprirà così un periodo anticiclonico che riporterà condizioni di generale stabilità atmosferica.

L’alta pressione, di matrice sub-tropicale, si imporrà su tutta la penisola fra Giovedì e Venerdì e ci terrà compagnia per alcuni giorni, probabilmente fino al week end. Anche se già Domenica potrebbe tornare dell’instabilità, soprattutto sui rilievi.

L’alta pressione porterà non solo un miglioramento del tempo e cieli in prevalenza soleggiati ma anche un netto aumento delle temperature, che si porteranno leggermente sopra media, in particolar modo fra Venerdì e Domenica, quando potremo toccare valori massimi intorno ai 23-26 gradi da nord a sud.

Questa fase mite e anticiclonica potrebbe però essere interrotta bruscamente da un nuovo peggioramento in arrivo a inizio settimana prossima. Ma su questo torneremo nei prossimi aggiornamenti.