Maltempo in Calabria: impressionante crollo di un ponte nel cosentino [VIDEO]

Forti piogge hanno continuato a interessare nelle ultime ore la Calabria, ingrossando ulteriormente i corsi d’acqua. Particolarmente colpito il cosentino, con allagamenti, frane e smottamenti.

Nel pomeriggio è crollato il viadotto della strada Sila-Mare, nel comune di Longobucco. Il fiume Trionto – in piena a causa delle piogge – ha danneggiato uno dei piloni del ponte, compreso tra le località di Ortiano e Manco, causandone il crollo.

Poteva essere una strage, ma per fortuna circa due ore prima del crollo, l’Anas aveva chiuso in via preventiva il tratto di strada a causa di una frana che ha interessato la sede stradale sempre nel comune di Longobucco. Fango, detriti e tronchi si sono riversati sulla carreggiata invadendola e danneggiandola.