Meteo: torna l’alta pressione, oggi tempo in netto miglioramento con residui rovesci al Sud

L’alta pressione torna protagonista sul bacino del Mediterraneo. La sua spinta da ovest/sud-ovest verso la nostra penisola determinerà oggi e nei prossimi giorni un ritorno a condizioni decisamente più stabili dei giorni scorsi, con temperature in significativo aumento.

Oggi, 4 Maggio, la giornata trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica quasi ovunque: residua nuvolosità interesserà il Sud con rovesci pomeridiani attesi su Basilicata, Calabria, sud Campania e Sicilia orientale. Qualche breve pioggia o temporale isolato anche su Appennino centrale fra Lazio e Abruzzo. Altrove tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più in transito sul Nord-Ovest.

Le temperature saranno come detto in aumento: raggiungeremo valori massimi fino a 22-24 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche. Valori leggermente più bassi sul versante adriatico, dove soffieranno anche venti sostenuti di maestrale, in graduale attenuazione dalla sera.

