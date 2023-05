Forte scossa di terremoto in Giappone: epicentro sulla costa occidentale di Honshū

Una intensa scossa di terremoto si è verificata circa un’ora fa, alle 7:42 (fuso italiano), nell’area della costa occidentale di Honshū, la principale isola del Giappone.

Il sisma è stato di magnitudo 6.2 (Usgs) ed ha avuto epicentro in mare a una cinquantina di chilometri dalla città di Anamizu, nella prefettura di Ishikawa.

Dalla informazioni in nostro possesso, non ci sarebbero danni significativi nell’area epicentrale. La scossa però è stata avvertita in maniera piuttosto intensa da milioni di persone. In alcune abitazioni e negozi sono caduti oggetti in seguito allo scuotimento.

Ecco un filmato che mostra la scossa di terremoto ripresa in diretta dalle telecamere di sorveglianza nella prefettura di Ishikawa.