Meteo: alta pressione in rinforzo e caldo in aumento oggi

L’alta pressione torna a dominare lo scenario meteorologico sulla nostra penisola. La prolungata fase instabile dei giorni scorsi si è ormai conclusa e il tempo è tornato ad essere stabile ovunque.

Oggi, Venerdì 5 Maggio, ci attende una giornata caratterizzata da una forte stabilità atmosferica e assenza pressoché totale di precipitazioni. Qualche sporadico rovescio pomeridiano è atteso soltanto sui settori montuosi alpini, specie quelli prossimi al confine. Per il resto cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi.

Le temperature saranno in rialzo grazie all’afflusso di aria più mite di matrice sub-tropicale: valori massimi fino a 24-26 gradi al Centro-Nord e su regioni tirreniche, qualche grado in meno sulle adriatiche ma sempre in un contesto mite e più caldo dei giorni precedenti.

