Terremoto ai Campi Flegrei: scossa con boato avvertita fra Pozzuoli e Napoli nella notte

Una scossa di terremoto si è verificata nella notte nell’area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita intensamente dalla popolazione, in particolar modo fra Pozzuoli e Napoli.

Alle ore 4:28 i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 3.4 sulla scala Ritcher con epicentro preliminare localizzato sul versante settentrionale del vulcano Solfatara.

La scossa sismica si è verificata a una profondità di 2.7 km, come generalmente accade per i terremoti nell’area dei Campi Flegrei, per tanto è stata accompagnata da un forte boato, che ha spaventato migliaia di persone. Alcuni sono anche scesi in strada abbandonando temporaneamente le proprie abitazioni. Non ci sono però danni a cose o persone.