Avviso di fenomeni intensi dall’Aeronautica: fra stasera e domani forte ondata di maltempo su diverse regioni

Una vasta perturbazione (ve ne abbiamo parlato anche qui) interesserà l’Italia fra stasera e la giornata di domani 10 Maggio, portando piogge e temporali intensi, in particolar modo al Nord e al Centro.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, lo riportiamo qui di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/05/23

SI PREVEDONO:

– DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI’ 09 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SUL PIEMONTE, IN PARTICOLAR MODO SULLA SUA PARTE SETTENTRIONALE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA LOMBARDIA, PRINCIPALMENTE PARTE OCCIDENTALE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PIOGGE INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO SU EMILIA-ROMAGNA E MARCHE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU LEVANTE LIGURE E TOSCANA;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE E MOLTO ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SUL VENETO. I FENOMENI TEMPORALESCHI SOPRA CITATI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.