Previsioni meteo: nelle prossime ore si scatenano forti temporali, ecco le zone interessate

L’instabilità non molla la presa sulla nostra penisola. Anche oggi, 11 Maggio, sarà una giornata caratterizzata da condizioni perturbate su molte regioni, soprattutto al Nord e sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

Nuvolosità compatta e piogge sono già in atto sul Nord-Est, mentre altrove il tempo attualmente risulta in genere stabile e non mancano ampi spazi soleggiati. Nelle prossime ore però il tempo andrà peggiorando sensibilmente e si svilupperanno rovesci e frequenti temporali.

I fenomeni interesseranno principalmente il Nord, interessando anche il Nord-Ovest fra pomeriggio-sera (Lombardia, Piemonte, zone appenniniche di Emilia Romagna e Liguria), poi gran parte delle zone interne appenniniche: qui si formeranno temporali che le correnti spingeranno velocemente verso le coste adriatiche, in particolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale. Attesi fenomeni localmente di forte intensità, con rischio di nubifragi lampo, grandinate (di piccola-media taglia) e frequenti fulminazioni.

Il maltempo risparmierà i settori tirrenici, quindi Calabria, Sicilia e Sardegna, dove i cieli si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi.