Week end all’insegna del maltempo: previste piogge e forti temporali

Si prospetta un week end all’insegna del maltempo sull’Italia per la persistenza di una circolazione depressionaria che nel fine settimana sarà collocata sul Mediterraneo centro-occidentale e continuerà ad alimentare piogge e temporali su gran parte della penisola.

Nella giornata di domani, Sabato 13 Maggio, avremo dunque condizioni di diffusa instabilità: al Nord i fenomeni assumeranno frequente carattere di temporale, fin dal mattino e poi soprattutto nel pomeriggio, interessando sia le aree montuose che quelle di pianura a carattere sparso. Potranno risultare intensi, associati a grandinate e forti colpi di vento. Rovesci e temporali si avranno anche al Centro, fra Toscana e Marche. Non andrà molto meglio altrove: piogge e rovesci colpiranno infatti anche Sardegna, Lazio, Abruzzo e gran parte del Meridione, in particolar modo dalla tarda mattinata in poi. Qui si tratterà per lo più di piogge (deboli/moderate), ad eccezione della Sardegna dove saranno più probabili dei temporali. Da segnalare inoltre un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali all’estremo sud.

Domenica nuova giornata caratterizzata da tante nubi su tutta la penisola. Avremo piogge soprattutto al Nord-Est, sulle Alpi e al Centro, con locali temporali. Al Sud il tempo sarà più asciutto, ma non potremo parlare di una bella giornata in quanto i cieli saranno in genere molto nuvolosi o coperti e non mancheranno comunque delle deboli piogge. Inoltre sarà molto ventoso: si intensificherà infatti il vento di scirocco con raffiche intense su Salento e Calabria con conseguenti mareggiate. Le temperature tenderanno ad aumentare al Sud grazie appunto alle correnti miti da sud, raggiungendo punte di 23-25 gradi.

E dopo un week end fortemente instabile anche l’inizio della prossima settimana si preannuncia all’insegna del maltempo, con una nuova intensa perturbazione Lunedì che potrebbe portare nuove abbondanti piogge. Vi aggiorneremo su questo nei prossimi articoli.