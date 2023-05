Allerta meteo della Protezione Civile per Domenica 14 Maggio: ancora piogge e temporali su diverse regioni

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo rivolta alla giornata di domani per condizioni di intenso maltempo su più regioni. Vediamo il comunicato:

Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna

Un’ampia area depressionaria, con centro d’azione posizionato tra Francia e Sardegna, caratterizza le condizioni sull’area Mediterranea, innescando un flusso di correnti sud-occidentali caldo-umide in risalita dal Nord-Africa verso i Balcani, determinando un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte dell’Italia.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, domenica 14 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania, Molise, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 14 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte dell’Emilia Romagna. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, sull’intero territorio dell’Umbria e sui restanti settori dell’Emilia-Romagna.