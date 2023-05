Tempesta di vento in Sicilia, molti danni: un tir si ribalta nel messinese

Intensi venti di scirocco stanno sferzando la Sicilia in queste ore, causando svariati danni e disagi in molte zone dell’Isola. Particolarmente esposte le aree meridionali e soprattutto la fascia tirrenica della Sicilia, dove sono state registrate raffiche intorno ai 100/120 km/h.

A causa delle fortissime raffiche di vento, un camion si è ribaltato lungo la autostrada A20 in direzione Messina. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente.

Numerosi gli interventi nella provincia di Messina per alberi caduti, cartelli divelti, cornicioni pericolanti, interruzioni della fornitura elettrica. A Villafranca si è sradicato un albero lungo strada provinciale 52 verso Calvaruso. Albero caduto su carreggiata anche lungo la strada statale 113 “Nord Sicula”, rimasta stata chiusa al traffico per un paio d’ore nel tratto di Acquedolci. A Milazzo, un’impalcatura montata al Duomo di Milazzo per i lavori di rifacimento della facciata è stata letteralmente divelta e alcuni pezzi del ponteggio sono rimasti penzoloni o caduti nella strada sottostante.