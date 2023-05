Allerta meteo: domani Martedì 16 Maggio scuole chiuse in tante città [elenco]

Il maltempo non concede soste e anche nella giornata di domani, Martedì 16 Maggio, gran parte d’Italia sarà interessata da piogge e temporali, che su diverse zone risulteranno di forte intensità. La Protezione Civile ha emesso una serie di allerte meteo, in particolare un’allerta rossa per l’Emilia Romagna, arancione per parte delle Marche e parte della Campania e della Sicilia (leggi qui il bollettino completo).

Per tanto in numerose città italiane domani le scuole resteranno chiuse. Di seguito vi mostriamo l’elenco dei comuni interessati:

Emilia Romagna

Bologna

Forlì

Cesena

Ravenna

Rimini

Borgo Tossignano (BO) (chiuse 16 e 17 maggio)

Casalfiumanese (BO) (chiuse 16 e 17 maggio)

Castel del Rio (BO) (chiuse 16 e 17 maggio)

Fontanelice (BO) (chiuse 16 e 17 maggio)

San Lazzaro di Savena (BO)

Cesenatico (FC)

Bagnacavallo (RA)

Bagnara di Romagna (RA)

Cervia (RA)

Faenza (RA)

Fusignano (RA)

Lugo (RA)

Comacchio (FE)

Riccione (RN)

Castelnuovo Rangone (MO)

Castelvetro di Modena (MO)

Guiglia (MO)

Marano sul Panaro (MO)

Savignano sul Panaro (MO)

Spilamberto (MO)

Vignola (MO)

Zocca (MO)

Marche



Castelleone di Suasa (AN)

Corinaldo (AN)

Ostra Vetere (AN)

Senigallia (AN)

Campania



Salerno

Afragola (NA)

Arzano (NA)

Casamicciola Terme (NA)

Castellammare di Stabia (NA)

Ercolano (NA)

Frattamaggiore (NA)

Giugliano in Campania (NA)

Ischia (NA)

Lacco Ameno (NA)

Massa Lubrense (NA)

Meta (NA)

Monte di Procida (NA)

Piano di Sorrento (NA)

Portici (NA)

Pozzuoli (NA)

Procida (NA)

Qualiano (NA)

Quarto (NA)

San Giorgio a Cremano (NA)

Sant’Antimo (NA)

Sorrento (NA)

Torre Annunziata (NA)

Torre del Greco (NA)

Villaricca (NA)

Angri (SA)

Battipaglia (SA)

Castel San Giorgio (SA)

Cava de’ Tirreni (SA)

Corbara (SA)

Fisciano (SA)

Maiori (SA)

Nocera Inferiore (SA)

Nocera Superiore (SA)

Pagani (SA)

Pellezzano (SA)

Ravello (SA)

Roccapiemonte (SA)

San Valentino Torio (SA)

Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Santa Marina (SA)

Sapri (SA)

Sarno (SA)

Scala (SA)

Siano (SA)

Vietri sul Mare (SA)

Aversa (CE)

Carinaro (CE)

Casal di Principe (CE)

Casaluce (CE)

Succivo (CE)

Villa Literno (CE)

Sicilia