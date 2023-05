Un forte boato spaventa la popolazione della Liguria

Un intenso boato è stato avvertito attorno alle 12:45 in Liguria, specialmente nell’area occidentale della regione, fra le province di Imperia, Savona.

Il rumore, durato pochi secondi, è stato forte a tal punto da provocare un lieve tremore di vetri e finestre di abitazioni, allarmando non poco la popolazione.

Nulla di preoccupante però: il boato non è stato causato da terremoti (non risultano scosse telluriche nella zona) ma quasi certamente si è trattato di un boom sonico provocato da un aereo. Fenomeno non così inusuale in Liguria.

Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono.

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.