Allerta alluvione a Faenza, l’appello del sindaco: “salite tutti ai piani alti”

Peggiora di minuto in minuto la situazione in Emilia Romagna con sempre più fiumi in piena, esondazioni, frane e smottamenti diffusi. Abbiamo visto l’alluvione in atto a Cesena con l’esondazione dei fiume Savio ma la situazione è allarmante anche nella vicina Faenza.

La piena del fiume Lamone spaventa e pochi minuti fa il sindaco Massimo Isola ha lanciato una allerta generale per la città. “Salite tutti al piano più alto del vostro edificio. Non mettetevi in strada per nessuna ragione. In questi difficili istanti, pensiamo alle nostre vite, non alle cose!” il suo appello.