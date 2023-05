Emergenza maltempo in Romagna: pesante nubifragio su Riccione

Il maltempo non sta tradendo le attese e purtroppo in Emilia Romagna si registrano i primi forti disagi a causa delle piogge incessanti che si stanno abbattendo da questa notte.

E’ particolarmente critica la situazione nelle province di Forlì e Rimini, dove gli accumuli di pioggia superano già gli 80-100 millimetri dalla mezzanotte e si stanno verificando estesi allagamenti, frane e smottamenti. Un insistente nubifragio sta colpendo Riccione, dove è stata chiusa la stazione ferroviaria e sono stati chiusi tutti i sottopassi e i ponti. “Situazione in netto peggioramento. Consigliamo di non muoversi di casa”, ha scritto la sindaca Daniela Angelini.

Situazione difficile anche a Faenza. “La situazione è in continuo peggioramento. Il Marzeno ha superato la soglia 3. Tutta l’area di pertinenza del fiume è in fase di evacuazione, così come la zona rossa di via Cimatti e vie attigue. Il rio Samoggia, invece, è già uscito dal proprio alveo nella zona del ristorante Manueli”. Questo l’aggiornamento condiviso dal sindaco Massimo Isola.

Notizia dell’ultimo minuto è quella della sospensione della circolazione ferroviaria tra Faenza e Rimini (linea Bologna-Rimini) e tra Ravenna e Rimini (linea costiera). Il provvedimento è stato preso da Rete ferroviaria italiana (Rfi) che, a causa delle condizioni meteo, teme l’esondazione di alcuni fiumi.

E purtroppo la situazione meteo non è destinata a migliorare a breve: piogge e temporali di forte intensità sono previsti almeno fino alla tarda serata di oggi sulla bassa Romagna.

