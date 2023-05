Esonda il fiume Savio a Cesena: ALLUVIONE in atto, le immagini

Si fa sempre più pesante la situazione in Emilia Romagna con il passare delle ore. Le piogge torrenziali cadute dalla notte e per tutta la mattinata hanno portato all’esondazione del fiume Savio a Cesena, da cui arrivano immagini drammatiche in questi minuti.

Estesi gli allagamenti in città, soprattutto in zona Ponte Nuovo ed ex Zuccherificio e via Roversano. Molte strade sono diventate un “lago” con le auto sommerse e travolte dall’acqua. Già cominciate le evacuazioni. L’acqua e il fango stanno penetrando in diverse abitazioni e negozi.

Notizia in aggiornamento.