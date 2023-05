Intenso vortice ciclonico in azione: forti temporali e piogge alluvionali in Emilia Romagna

Un profondo vortice ciclonico posizionato sul Tirreno centrale caratterizzerà la giornata odierna con maltempo diffuso. Piogge e temporali anche intensi sono attesi – come vediamo dalla mappa inserita qui sotto – su gran parte del Centro-Sud e sul Nord-Est.

I fenomeni più marcati riguarderanno i settori tirrenici centro-meridionali, specialmente Campania e Calabria, e l’area fra Emilia Romagna centro-orientale e Marche settentrionali. Su quest’ultima zona la situazione è estremamente pericolosa in quanto pioverà in maniera persistente per tutto il giorno (e continuerà poi anche domani) e sono attesi accumuli attorno e superiori ai 120-150 millimetri di pioggia. Addirittura si stimano punte di 200 mm e oltre sull’area del Forlivese, riminese e zona di confine col pesarese.

Valori che potranno sicuramente creare criticità diffuse sul territorio, come frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d’acqua, quindi allagamenti.

Tempo nettamente più stabile invece sul Nord-Ovest, fra Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, dove non mancheranno le nubi ma i fenomeni saranno sporadici o assenti.

I venti risulteranno molto forti su gran parte del paese, con raffiche di burrasca/burrasca forte (libeccio) al Sud e (di grecale/tramontana) su Emilia Romagna, appennino tosco-emiliano, con conseguenti mareggiate.

Vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti su www.inmeteo.net