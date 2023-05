Le forti piogge in atto fra Emilia e Romagna stanno assumendo anche carattere temporalesco. Nel riminese, a Sant’Agata Feltria, durante il temporale un fulmine si è abbattuto al suolo ed ha colpito il campanile della Chiesa di Santa Maria, situata nella frazione di Maiano.

Il fulmine, come vediamo dalle immagini (pubblicate su Facebook) ha danneggiato la parte superiore del campanile, facendo cadere alcuni calcinacci a terra. Non si registrano per fortuna feriti.Â