Previsioni meteo: Maggio continua col maltempo, nuova intensa perturbazione nel week-end

Ancora prospettive instabili a medio-lungo termine per il nostro paese. Dopo la forte ondata di maltempo che sta interessando la penisola e che proseguirà fino a domani, un parziale miglioramento è atteso per Giovedì, seppur con rovesci e temporali sparsi che non mancheranno (soprattutto nelle zone interne al pomeriggio).

Ma il miglioramento sarà davvero fugace, perché fra Venerdì e Sabato andrà strutturandosi una nuova depressione che dal Mediterraneo occidentale muoverà verso l’Italia e determinerà nuovamente condizioni di diffuso maltempo.Â

Venerdì sarà coinvolto principalmente il centro-nord, mentre nel week-end le piogge e i temporali si estenderanno a tutta la penisola, lasciando pochissimo spazio al sole. Si tratterà di un peggioramento probabilmente meno intenso rispetto a quello che stiamo vivendo ora (con piogge a carattere alluvionale su diverse zone, Emilia Romagna in primis), ma non mancheranno certamente fenomeni di forte intensità , come temporali accompagnati da grandinate. Maggiormente colpiti risulteranno i settori interni e tirrenici ed il Nord-Ovest.

Il maltempo potrebbe poi insistere anche a inizio della prossima settimana, più sotto forma di instabilità a carattere temporalesco, quindi con fenomeni presenti soprattutto fra le ore pomeridiane e serali. Al contempo potremo assistere ad un generale lieve aumento delle temperature e quindi a un clima un po’ più caldo. Torneremo su questa previsione nei prossimi aggiornamenti.Â